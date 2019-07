“Ficou uma obra digna de Nossa Senhora do Amparo, que é de facto um local de culto e de memória colectiva para Mirandela e para os Mirandelenses”, disse Júlia Rodrigues, autarca de Mirandela, em relação às obras de requalificação do espaço envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo, que foram inauguradas no dia 27 de Julho.