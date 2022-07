“Red Burros Fly-In” regressa a Mogadouro com novidades

É já no próximo sábado, dia 30, que quem visitar a vila de Mogadouro pode assistir à 11ª edição do Festival Aéreo “Red Burros Fly-In”. A iniciativa está de regresso e com novidades. Este ano o festival vai realiza-se em dois pontos diferentes, ao contrário das edições anteriores, o Aeródromo Municipal, onde vão estar estacionadas as mais de 100 aeronaves, e toda a zona envolvente ao Castelo, local onde vão decorrer as acrobacias.

“Este ano fizemos algumas alterações. Nos anos anteriores toda a actividade se desenvolvia junto ao aeródromo e este ano quisemos trazer o evento para junto das pessoas. Por isso, grande parte das acrobacias vai ser realizadas aqui, junto ao castelo para que toda a gente possa assistir”, explicou António Pimentel, presidente do Município de Mogadouro.

O “Red Burros Fly In” é já um festival de referência e de dimensão internacional. Participam pilotos nacionais e estrangeiros, sobretudo espanhóis, num total de 108 pilotos.

Está prevista a passagem de uma patrulha de aviões F-16 da Força Aérea Portuguesa e o lançamento de paraquedistas (Falcões Negros do Exército).

Do programa constam as aguardadas acrobacias com o conhecido piloto Luís Garção, os YakStar e a Patrulha Fantasma.

O festival aéreo é já uma marca de Mogadouro. “O Red Burros é um evento que marca Mogadouro já há uns anos. Veio para Mogadouro justamente porque tivemos a capacidade de construir uma infra-estrutura, que é o aeródromo, de o munir com um quadro técnico que permitiu criar a escola de voo planado”, acrescentou o autarca.

O “Red Burros Fly-In” é gratuito para os pilotos e público, está agendado para o próximo sábado, em Mogadouro, com início às 14h00, junto ao Castelo.