Região podia produzir mais cereais mas condições são insuficientes

Actualmente, Portugal produz apenas 15% de cereal, ou seja, 85% é importado de países como a Rússia, Ucrânia, Alemanha e França. Com a guerra na Ucrânia, um dos maiores produtores de cereal do mundo, esta dependência ficou ainda mais notória, visto que a falta deste produto fez disparar o seu preço.

Poderá Portugal aumentar a produção de cereal ou produzir como há décadas?

Luís Afonso é proprietário de uma moagem em Bragança e, apesar de considerar que o país não tem “boas condições” para produzir cereal, defende que algum podia ser produzido e assim “diminuir a dependência tão grande do estrangeiro”. “O governo português podia ter tido ao longo das últimas três ou quatro décadas uma atitude diferente. Quando entrou na União Europeia ficava mais barato comprar cereal em França ou Espanha do que ter que o produzir em Portugal. Os armazenistas compravam a 25 em Espanha e depois a 50 em Portugal, deixou de comprar aqui e assim os agricultores foram deixando a agricultura”, referiu. Os silos em Bragança, segundo Luís Afonso, chegaram a ter mais de 14 milhões de Kg de cereais. Se antes as terras eram ocupadas com este cultivo, agora na região “grande parte do território está abandonado, o que não é floresta é soutos”.

O vice-presidente da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, também defende que esta dependência pode realmente ser minorada. “Pode-se aumentar um pouco os cereais que neste momento se produzem”, disse Mário Abreu Lima. No entanto, salientou que “nos termos actuais e no mundo em que vivemos não temos hipótese nenhu14 milhões de Kg de cereais nos silos de Bragança ma de concorrer na produção de cereais com os nossos parceiros comunitários, nem pela produção de hectare, nem por preço”. Mário Abreu Lima explicou que o clima e a falta de terrenos disponíveis não permitem que haja produção de cereais suficientes para resolver a dependência do país. Segundo adiantou à SIC, o director-geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura, o país tem reservas de cereais para consumo humano apenas para dois meses.