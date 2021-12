Registo vitorioso a fechar o ano

Três vitórias consecutivas é o registo da formação de cadetes femininos do Clube Académico de Bragança (CAB) nas últimas três jornadas do Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga.

Depois do triunfo inequívoco em Famalicão, as brigantinas receberam e venceram, no sábado, o Vitória SC por 3-2, com os parciais de 25-18, 23-25, 20-25, 25-23 e 15-9.

O jogo antevia-se complicado frente a um dos candidatos ao nacional e as jogadoras do CAB tiveram que saber sofrer e apelar à paciência para levar de vencida a equipa minhota. “Foi um jogo difícil frente a uma equipa muito forte. O jogo foi bem disputado mas não correu consoante o nosso plano de jogo. No entanto, no final conseguimos a vitória num jogo sofrido e com uma lesão da nossa distribuidora”, disse Pedro Jacinto, técnico do CAB.

Com este triunfo o Clube Académico de Bragança manteve o quarto lugar, a um ponto do Vitória SC, terceiro classificado, e continua na luta pelo acesso ao nacional. “Partimos para o novo ano ainda mais consolidados na nossa posição de acesso ao nacional. Quero deixar uma palavra de apreço ao clube pela aposta na equipa técnica e nestas jogadoras. Estamos a corresponder numa série complicada e com adversários de peso”, destacou o treinador.

O Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga regressa no próximo dia 8 de Janeiro. Na jornada 10 o Clube Académico de Bragança joga fora o Voleibol Clube de Viana do Castelo.

Foto de Diogo Pinto