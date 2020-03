Regresso das provas distritais é uma incógnita

Os clubes vivem na incerteza pois não há data prevista para o regresso dos campeonatos e vai depender do evoluir da situação e das indicações da Direcção Geral de Saúde.

Vive-se um momento único, mas não é a primeira vez que há uma paragem repentina por exemplo no futebol europeu. Se recuarmos no tempo, no período de 1939-1945 a Segunda Guerra Mundial fez parar todas as competições incluindo dois Campeonatos do Mundo (1942 e 1946) e os Jogos Olímpicos (1940 e 1944).

No que toca aos clubes de provas distritais aguardam pelo desenvolvimento do que vai acontecer a nível nacional, que, de alguma forma, se deverá reflectir nas provas não profissionais.

Os responsáveis dos emblemas da A.F. Bragança estão apreensivos em relação ao futuro do campeonato distrital, reconhecendo que “o impacto será maior nos clubes nacionais pelo facto de terem receitas maiores”, como frisou Octávio Rodrigues, presidente do Vimioso.

“No nosso caso claro que temos que estar apreensivos e preocupados com a situação pois não temos grande margem de manobra. Temos que aguardar e ver o que vai acontecer. Quando houver uma decisão temos que analisar os prós e os contras e ver o que é melhor”, acrescentou.

Com 16 jornadas realizadas da Divisão de Honra Repsol Gás, o Vimioso lidera com menos um jogo, mas Octávio Rodrigues não arrisca traçar cenários.

“Eu posso ter a minha opinião, mas pouco importa nesta altura, pois a decisão terá que ter o aval de todos”.

A nível nacional a Liga já fez a recalendarização das provas que permitirá definir tudo da época 2019-2020 até final de Junho. Mas tudo depende do impacto do novo coronavírus em Portugal.

No que diz respeito ao Campeonato de Portugal e nacionais de futsal os clubes aguardam por uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol, que deverá também ser seguida pelas associações distritais. Para já as competições da A.F. Bragança estão suspensas.

E uma paragem prolongada traz vários problemas e um deles é o tempo que os jogadores vão estar sem treinar e que pode significar várias lesões nos planteis.

Segundo uma publicação do jornal espanhol “Mundo Desportivo”, “ao fim de 15 dias sem se treinarem de forma habitual os valores físicos dos futebolistas começam a ficar seriamente afectados e após três ou quatro semanas os valores assemelham-se aos apresentados no início de uma época”. Um estudo relativo aos jogadores de alta competição, mas que se aplicam aos atletas de provas não profissionais.