Resultado penalizador

O Montalegre levou a melhor no dérbi transmontano da jornada 19 da série A do Campeonato de Portugal ao vencer o GD Mirandês por 1-2. A equipa barrosã chegou à vitória já em tempo de compensação, aos 90’+2.

A jogar em casa o Mirandês assumiu o favoritismo, apesar do último lugar ocupado na tabela classificativa, e criou bastantes dificuldades à turma orientada por José Manuel Viage.

Os locais conseguiram mesmo adiantar-se no marcador aos 32 minutos de penálti convertido por Zé Campos. O médio que acabou por ser expulso aos 41’ por acumulação de amarelos.

A tarefa de segurar a vitória começa a complicar-se para os locais e pior ficou aos 53’ com mais uma expulsão. Alberto Gomes viu o segundo cartão amarelo, deixando a equipa a jogar apenas com nove unidades.

A desvantagem numérica foi aproveitada pelo Montalegre. Lio empatou aos 78 minutos e Paulo Roberto, de cabeça, fez o 1-2 já em tempo de compensação, aos 90’+2, e garantiu o triunfo da turma barrosã.

A arbitragem de Sérgio Guelho foi bastante contestada pela turma de Miranda que se sentiu prejudicada pelas decisões do árbitro da A.F. Guarda.

A derrota caseira agudizou a crise de resultados do GD Mirandês. A equipa de Francisco Parreira continua de lanterna na mão, no último lugar, com 9 pontos, já o Montalegre é oitavo com 24 pontos.