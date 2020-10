Resultados distintos paras as equipas do distrito de Bragança

Na série A, o Grupo Desportivo Macedense perdeu, 3-2, na deslocação a Fafe. Um jogo marcado por algumas críticas da equipa de Macedo de Cavaleiros à arbitragem.

“Deram a lei da vantagem ao Fafe e a seguir não registaram as faltas. Houve um penalti quando deviam ter interrompido o jogo, porque o Fafe lesionou o Vítor Hugo e continuou com a bola, conseguindo marcar. Isso chama-se fair play e o Fafe é digno de uma bandeira da entidade que a gere. Ainda por cima, o Fafe tinha pessoas com cartões que as identificavam como sendo da organização mas estavam lá apenas para nos insultar”, apontou Costinha, técnico do Macedense, em entrevista à Rádio Onda Livre.

Os locais inauguraram o marcador aos 3 minutos num penalti apontado por Fábio. Ainda na primeira metade, Miguel Castro restabeleceu a igualdade, 1-1, aos 9’, e Mika devolveu a vantagem ao Fafe aos 17 minutos.

Na segunda metade, aos 27’, o Macedense esteve muito perto do segundo golo, mas Moura defendeu o penalti cobrado por Patrick Simão.

Os últimos dez minutos foram frenéticos. Rui aumentou a vantagem dos fafenses aos 34’, após a marcação de um livre perigoso, e aos 39’, numa alguma altura em que o macedense jogava com o quinto elemento, Zé João reduziu para 3-2 e fixou o resultado.

Decorridas três jornadas, o GDM ocupa o sétimo lugar com três pontos e na próxima jornada recebe o Nogueiró e Tenões.



Na série B, o Mogadouro venceu, este sábado, o São Pedro Fins por 4-6 com golos de Pedro Vargas (4’), Ricardo Dias (10’), Arthur Rabello (11’) e um hat-trick de Fábio Silva (20’, 31’, 39’).

Para os locais marcaram Tiago Silva (13’), Ricardo Pinto (16’, 25’) e Hugo Moreira (26’).

É o primeiro triunfo dos comandados de Artur Pereira, depois de duas derrotas consecutivas nesta fase inicial da competição. O Mogadouro subiu para a sétima posição com três pontos e na próxima jornada joga em casa com o Rio Ave.

Quanto ao jogo Póvoa Futsal – CSP Vila Flor foi adiado.