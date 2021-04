Retoma do Campeonato Nacional da II Divisão traz mudanças

Três meses depois, os clubes regressam à competição mas com novas regras e um novo formato. Segundo um comunicado da Federação Portuguesa de Futebol “tendo em conta a suspensão prolongada da prova imposta por legislação aprovada pelo Governo torna-se necessário alterar o formato para a presente temporada”.

A jornada nove, última da fase regular, que faltava jogar aquando da paragem está agendada para o próximo dia 15 de Maio, mas a partir do dia 24 de Abril as equipas com jogos em atraso regressam para acertar calendário.

A próxima fase, dividida em séries de subida e de manutenção/descida, vai estender-se até ao final de Junho.

A fase de subida, que se joga apenas a uma volta, vai contar com os quatro primeiros classificados de cada série, um total de 32 clubes, divididos por oito grupos.

Os vencedores de cada série apuram-se para uma “Final Eight” para decidir o campeão nacional e os dois clubes que sobem à Liga Placard, os restantes deste play-off mantêm-se na 2ª Divisão.

Ainda na fase de subida, os três piores terceiros classificados de cada grupo descem à 3ª Divisão, campeonato que regressa na próxima temporada, e os restantes continuam na segunda. Os quartos classificados de cada série também são despromovidos ao terceiro escalão do futsal nacional.

Quanto à fase de descida será disputada por 43 clubes divididos por dez séries de quatro e uma série de três clubes, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica, que jogam entre si apenas uma vez.

Os primeiros classificados de cada série e os oito melhores segundos, num total de 19 equipas, vão jogar o Nacional da III Divisão na próxima época. Já os três piores segundos classificados e os clubes que fiquem no terceiro e quarto lugares de cada série descem aos distritais, num total de 24 clubes.

O distrito de Bragança é representado, na presente temporada, na 2ª Divisão por três clubes: Grupo Desportivo Macedense, Clube Académico de Mogadouro e CSP Vila Flor.

O Macedense, na série A, é quarto classificado e vai jogar a fase de subida. A equipa de Macedo de Cavaleiros recebe o Gondarém na última jornada da fase regular.

Na série B, o Mogadouro (7º) e o CSP Vila Flor (9º) defrontam-se na última jornada e ambos vão jogar a fase de descida.