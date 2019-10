Ricardo Ribas regressa ao Ginásio Clube de Bragança

O atleta olímpico, de 42 anos, e treinador de atletismo vai voltar ao clube de origem, de onde saiu com 17 anos para ingressar no Maratona Club de Portugal.

Ribas cumpre assim a promessa de terminar a carreira no emblema brigantino. “Já era para ter acontecido o ano passado. Já tinha tudo acertado com o Carlos Fernandes mas, na altura, o SC Braga apresentou-me um projecto que me dava a oportunidade de brilhar ao mais alto nível em termos colectivos”, explicou.

No último ano ao serviço dos bracarenses, Ribas conquistou o título nacional por equipas de crosse curto e foi campeão nacional universitário.

O especialista em corta-mato e maratona conta com uma carreira de 25 anos e admite que recebeu convite de várias equipas mas nesta fase “só fazia sentido terminar a carreira no Ginásio”.

Ribas quer servir de inspiração aos mais novos e acredita que é possível captar atletas para o atletismo e aponta para uma parceria com Desporto Escolar. “É nas escolas que temos que captar atletas. Na minha infância lembro-me de a Rosa Mota ir à minha escola. É fundamental levar referências nacionais às escolas”.

Entretanto, Ricardo fundou um clube, o ‘El Comandante Team’, alusão à alcunha que ganhou na modalidade e prepara atletas para competições internacionais. É o caso de Dulce Félix que vai participar no Campeonato da Europa de Corta-Mato, que se realiza em Lisboa, no dia 8 de Dezembro.

O atleta olímpico está a concluir a licenciatura em Educação Física e Desporto, no Instituto de Estudos Superiores de Fafe.