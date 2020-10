Ricardo Ribas sagra-se vice-campeão nacional de Masters 40

Depois de 22 meses sem competir, devido a uma lesão no tendão de Aquiles e que o obrigou a fazer uma intervenção cirúrgica em Novembro de 2019, o “El Comandante” voltou a fazer o que mais gosta e a alcançar um lugar no pódio. Ricardo Ribas conseguiu a segunda posição nos 5000 metros no Campeonato Nacional de Veteranos, sagrando-se vice-campeão nacional de Masters 40.

“Foi muito emotivo e uma sensação única de um menino entrar na pista pela primeira vez- Ainda há três meses duvidava que conseguisse voltar mesmo este ritmo”, disse o atleta.

Outra nota de interesse é o facto de Ricardo Ribas voltar a competir com a camisola do Ginásio Clube de Bragança, emblema onde começou o seu percurso há 28 anos e pelo qual se sagrou vice-campeão nacional de juvenis de corta-mato, em Coimbra, e alcançou a nona posição nos jogos da FISEC, em Inglaterra.

Ricardo Ribas representou o GC Bragança (1993 a 1995), seguiu-se o Maratona CP, Skoda, GDR Conforlimpa, S.L. Benfica e SC Braga.

Também a representar o GC Bragança esteve Manuel Palmeiro. O brigantino terminou na quarta posiçao nos 10 000 metros Masters 55.