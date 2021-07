Ricardo Ribas termina carreira aos 43 anos

Ricardo Ribas terminou a carreira como atleta, no sábado, aos 43 anos e depois de quase três décadas recheadas de títulos, internacionalizações por Portugal e uma participação nos Jogos Olímpicos.

“Termino de uma forma feliz. Olho para trás e não sinto qualquer frustração. Consegui tudo aquilo que sempre quis fazer”, disse o atleta, natural do concelho de Miranda do Douro, em entrevista à Rádio Brigantia.

Ribas iniciou-se no atletismo no Ginásio Clube de Bragança, em 1994, aventurou-se em Lisboa, onde ingressou no Maratona Clube de Portugal. Tornou-se profissional, somou títulos nacionais de corta-mato e apostou nas maratonas. Não tardou a chegar ao SL Benfica onde foi importante na conquista de vários títulos colectivos.

Mas, foi em 2016 que Ricardo Ribas cumpriu o sonho de criança, participou nos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, no Brasil. “Os Jogos Olímpicos são a cereja em cima do bolo da carreira de qualquer atleta. Aquela prova vai marcar para sempre a minha vida”, afirmou.

“El Comandante”, que também dá nome ao clube fundado por Ribas, termina a carreira mas vai continuar ligado à modalidade como treinador.

Ricardo Ribas representou o Ginásio Clube de Bragança, Maratona CP, Skoda, GDR Conforlimpa, SL Benfica e SC Braga.