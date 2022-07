Ricardo Vilela inicia hoje participação no GP Douro Internacional

Ricardo Vilela, ciclista natural de Bragança, inicia hoje a participação no Grande Prémio Douro Internacional em representação da W52/FC Porto, depois dos Campeonatos Nacionais de Ciclismo, que este ano se realizaram em Mogadouro, de 23 a 26 de Junho, onde ficou no 23º lugar na priva de fundo.

A segunda edição começa em Tabuaço e termina no domingo, dia 17, em Lamego, conta com passagens em Resende e Armamar.

Os primeiros 117,7 quilómetros são realizados esta quinta-feira com partida e chegada em Tabuaço. O percurso será um autêntico sobe e desce, característico da zona do Douro, com temperaturas elevadas.

O GP Internacional do Douro vai terminar em Lamego, no domingo, e será o último teste para os ciclistas antes da Volta a Portugal, que se realiza de 4 a 5 de Agosto.

Na prova participam 17 equipas nacionais e uma espanhola, um total de 102 ciclistas, que vão percorrer, no total, 417 quilómetros.