Ricardo Vilela na Volta ao Algarve

A 48ª edição da Volta ao Algarve vai para a estrada na quarta-feira, dia 16, e conta com 25 equipas, dez das quais do World Tour, o principal escalão do ciclismo.

Há um ano, João Rodrigues da W52-F.C. Porto, venceu a prova e a equipa azul e branca parte com o dorsal número 1 e a responsabilidade de defender o “título”.

Ricardo Vilela, ciclista natural de Bragança, está preparado para ajudar a equipa numa competição que se antevê exigente e competitiva. “Há grandes expectativas para a Volta ao Algarve. Vamos carregar o dorsal 1 e queremos defender a vitória conseguida em 2021. Vamos contar com equipas World Tour e ciclistas que já trazem nas pernas 10 a 12 dias de competição e isso faz a diferença. Vai ser complicado mas vamos trabalhar bem”, disse o brigantino.

Ricardo Vilela iniciou a época no domingo com a Prova de Abertura Região de Aveiro, onde ficou no 97º lugar da geral. O ciclista confessa que não era o resultado que pretendia, mas foi uma prova difícil devido ao mau tempo. “A prova foi complicada, não pelo percurso, que era relativamente fácil, mas pelas condições do tempo. Estava muito frio e choveu imenso”, disse.

Vilela desvaloriza a classificação no final da Prova de Abertura. “Não é nada que me preocupe ou que me deite abaixo. A minha condição física é boa e foi mesmo o mau tempo e o desgaste do corpo para aquecer, devido ao frio intenso, que condicionou a minha prestação”, concluiu.

O venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) foi o vencedor da Prova de Abertura.

Quanto à 48ª Volta ao Algarve começa na quarta-feira e termina no domingo, dia 20, conta com cinco tiradas, distribuídas por 798,1 quilómetros, entre Portimão e o alto do Malhão, onde termina.