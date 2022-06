Ricardo Vilela quinto classificado na Clássica Ribeiro da Silva

A prova contou com duas etapas e começou ontem com o percurso de 139 quilómetros, com partida em Sobreira e chegada em Paredes. Vilela conseguiu o quinto lugar, depois de ter integrado uma fuga de cinco ciclistas. Rafael Silva (Efapel Cycling) foi mais forte no sprint e cortou a meta na primeira posição.

Já este domingo, cumpriu-se a segunda etapa que ligou Rebordosa a Lordelo, num percurso de 153 quilómetros, com 6 passagens na linha de meta.

Ricardo Vilela e o colega de equipa José Neves andaram sempre na cabeça da corrida. No entanto, na recta final Luís Mendonça descolou do grupo e acabou por vencer a etapa e a prova.

Já Ricardo Vilela foi sexto nesta segunda etapa e quinto classificado nas contas gerais da Clássica Ribeiro da Silva.

Por equipas, a W52-F.C. Porto terminou na quinta posição.

Foto de @FedPortCiclismo