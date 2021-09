Ricardo Vilela segundo classificado no GP Jornal de Notícias

Depois do 14º lugar conseguido na Volta a Portugal, Ricardo Vilela garantiu, este domingo, um lugar no pódio do Grande Prémio Jornal de Notícias.

O brigantino terminou na segunda posição, ficou a 25 segundos do vencedor, Joaquim Silva, a mesma diferença a que se colocou o terceiro classificado, Alejandro Marque (Atum General – Tavira – Maria Nova Hotel).

O vencedor da 30ª edição da prova foi Joaquim Silva (Tavfer-Measindot-Mortágua), depois de Ricardo Mestre em 2020. Por equipas a W52-F.C. Porto voltou a triunfar.

O GP Jornal de Notícias começou no dia 31 de Agosto, em Gondomar, e terminou hoje, em Viana do castelo.

Foto de W52-F.C.Porto