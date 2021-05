Rita Fins e João Geraldo convocados para o Campeonato da Europa Individual

Já é conhecida a convocatória para o Campeonato da Europa Individual de Ténis de Mesa, uma competição que esteve agendada para Setembro de 2020, mas que foi adiada devido à pandemia da Covid-19.

Portugal vai estar representado por dez atletas, cinco masculinos e cinco femininos, na prova que vai decorrer em Varsóvia, na Polónia, de 22 a 27 de Junho.

Sem surpresas, João Geraldo integra o lote de convocados. O mesatenista, natural de Mirandela, acabou de se sagrar campeão da Liga Francesa com a camisola do Loup´s d´Angers. Para além de Geraldo, a comitiva masculina conta ainda com Diogo Carvalho, João Monteiro, Marco Freitas e Tiago Apolónia.

Em femininos, Rita Fins, atleta dm CTM Mirandela, também foi chamada à equipa das quinas juntamente com Fu Yu, Inês Matos, Leila Oliveira e Shao Jieni.

A comitiva portuguesa conta ainda Xie Juan. A treinadora do CTM Mirandela é a seleccionadora nacional feminina.

