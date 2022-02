Rota da Alheira de BTT adiada

O Clube de Ciclismo de Mirandela adiou a Rota da Alheira de BTT. A prova faz parte do calendário da Associação de Ciclismo de Bragança, é a terceira do Open Regional de XCM. “O CCM-Clube Ciclismo de Mirandela informa que, por motivos alheios, não reúne as condições necessárias para a realização da Rota da Alheira de BTT 2022. A incerteza em relação à pandemia afecta drasticamente a preparação e a própria realização do evento”, lê-se no comunicado do clube.

A Rota da Alheira de BTT fica adiada para “data futuramente a comunicar”.

O Open Regional de XCM regressa este ano, depois de dois anos sem a realização de qualquer prova, devido à pandemia.

Este ano estão calendarizadas oito provas, sendo que a primeira está marcada já para o próximo domingo, dia 13, em Alfândega da Fé.