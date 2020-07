Rúben Borges reforça defesa do S.C. Mirandela

Esta quarta-feira os alvinegros anunciaram mais uma contratação: o defesa Rúben Borges. O jogador tem 22 e representou o Inter Milheirós (Divisão de Honra da A.F. Porto) na época passada.

Rúben Borges fez formação no Inter Milheirós, Trofense e Nogueirense, estreando como sénior no Leixões B na temporada 2017/2018.

São agora dez os reforços do S.C. Mirandela neste defesa. Recordamos que o emblema da cidade do Tua já tinha garantido as contratações de Fábio Mesquita, Carlos Madureira, Luís Carlos, Rui Sousa, João Sidónio, Diogo Ramalho, Tiago Carneiro, Mamadou Thiaw e Diogo Motty. Da época passada renovaram Corunha, Gonçalo Castro, Luís Amorim, Rui Ramos e Manecas.

A pré-época do Mirandela tem início prevista para o dia 10 de Agosto.

Foto de S.C. Mirandela