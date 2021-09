Rui Borges apresentado como treinador do Nacional

Rui Borges foi hoje oficialmente apresentado como treinador do Nacional da Madeira.

O treinador de 40 anos, natural de Mirandela, sucede a Costinha. Rui Borges garante “uma equipa técnica muito motivada e focada para atingir um objectivo comum”, apesar de estar “ciente das dificuldades” que irá encontrar “num campeonato que é muito competitivo”, referiu em declarações ao site do clube.

Com Rui Borges chegam ao clube o adjunto Ricardo Chaves, o preparador-físico Fernando Morato, natural de Bragança, e ainda o treinador de guarda-redes Tiago Castro.

O treinador deixou a Académica, última classificada da Liga 2, e vai estrear-se já no próximo sábado em jogos oficiais no comando técnico do Nacional frente ao F.C. Vinhais na segunda eliminatória da Taça de Portugal.

Foto de CD Nacional da Madeira