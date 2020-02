Rui Costa sucede a António Aires no comando técnico do Macedense

O técnico, de 41 anos, e antigo guarda-redes do emblema de Macedo de Cavaleiros, sucede a António Aires, que no passado domingo, após o jogo com o Carrazedo Montenegro, terminou a ligação ao clube.

Rui Costa é, actualmente, o Coordenador da Geração Futsal, o projecto de formação do GDM, e esta não será a primeira vez que treina a equipa sénior.

Costinha, como é conhecido no futsal, orientou o Macedense entre 2007 e 2012. No clube, Rui Costa também já foi presidente.

O treinador vai já orientar a equipa na partida do próximo sábado com o Nogueiró e Tenões, a última da fase regular do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.