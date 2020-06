Rui Eduardo Borges assume o comando técnico do Mirandela na temporada 2020/2021

Rui Eduardo Borges é o treinador do S.C. Mirandela para a temporada 2020/2021 no Campeonato de Portugal. O técnico, de 33 anos, treinou os sub-23 do Leixões na temporada passada e conta ainda com uma breve passagem pelo Sernache. Rui Eduardo Borges iniciou o seu percurso como treinador no Alfenense como treinador da formação de infantis, seguiu-se, também na formação, o Boavista, o Leça, a AD Sanjoanense e o Leixões nas duas últimas épocas, na primeira orientou os sub-19 e depois os sub-23. O treinador sucede ao brasileiro Armando Santos, que garantiu a manutenção dos alvinegros do Campeonato de Portugal. Rui Eduardo Borges mostra-se ambicioso e, em entrevista ao Nordeste, mostrou vontade de subir os alvinegros à III Liga.