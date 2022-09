Rui Muga, Carlos Lopes e José Carvalho convocados para o Campeonato do Mundo de Corrida de Montanha

Já é conhecida a lista de convocados para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Corrida de Montanha, que se realiza na Tailândia, de 2 a 6 de Novembro deste ano.

Sem surpresas, Rui Muga, atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros, bicampeão nacional de corrida de montanha foi mais uma vez chamado para representar a selecção nacional.

O atleta, natural de Mogadouro, vai competir em “Uphill” (sempre a subir) tal como José Carvalho, que acabou de conquistar a Taça de Portugal de Corrida de Montanha em veteranos.

Já Carlos Lopes, vencedor da última etapa da taça, a 14ª Corrida das Vindimas, vai participar em “Up and Down” (sobe e desce).

A participação no mundial acontece depois do europeu, realizado nas Canárias, onde Muga foi 25º e José Carvalho 26º em Uphill. Carlos Lopes foi 32º em Up and Down.

A lista de convocados conta ainda com Paulo Gomes (Guilhovai), Paulinho Macedo (Jardim da Serra) e Joana Soares (Jardim da Serra), campeã nacional de corrida de montanha.

A selecção nacional viaja para a Tailândia no dia 1 de Novembro.