Rui Muga e Carla Martinho vencem Meia Maratona das Cantarinhas em Bragança

A festa do atletismo fez-se, este domingo, em Bragança. A 1ª Meia Maratona das Cantarinhas foi finalmente para a estrada, depois de ter sido adiada duas vezes, devido à pandemia.

Mais de 1400 atletas, de todas as idades, quiseram ajudar a escrever a história da primeira edição da Meia Maratona participando nas distâncias de 21 quilómetros, 10 quilómetros, 5 quilómetros, corridas jovens e caminhada.

Na prova rainha, Rui Muga, em masculinos, e Carla Martinho, em femininos, subiram ao lugar mais alto do pódio.

Com a camisola do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, Muga concluiu os 21 quilómetros em 01:07:00, impôs-se a Vítor Oliveira a poucos metros da meta, conseguindo uma vitória especial. “Todas as vitórias são fantásticas. Sei que estou em grande forma mas confesso que estava com um pouco de receio. Os adversários, o Vítor e o Rui são um pouco melhores que eu, mas fui buscar forças e consegui vencer. Estamos todos de parabéns”, disse o atleta.

Vítor Oliveira (Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai) terminou no segundo lugar e Rui Teixeira ficou na terceira posição. O atleta do Sporting CP já coleccionou medalhas em Bragança, tanto na Milha como na Corrida das Cantarinhas.

Rui Teixeira tinha como objectivo vencer a primeira edição da Meia-Maratona, mas uma indisposição a meio do percurso impediu-o de alcançar o primeiro lugar. “Tive uma infelicidade que me limitou, mas lutei até ao fim para terminar no pódio. Já tenho algumas vitórias em Bragança. Vinha com vontade de vencer a primeira Meia Maratona mas os meus adversários foram mais fortes. Agora é pensar já na próxima”.

Em femininos, Carla Martinho estreou-se em grande a correr em Bragança. A atleta do Recreio Desportivo de Águeda venceu com o tempo de 01:14:59. “Não conhecia o percurso e vinha um pouco às escuras. O percurso era difícil e estava um pouco de calor e foi o principal adversário. Parabéns à organização pelo excelente percurso, sem problemas de trânsito e o apoio incrível”.

O pódio em femininos ficou completo com Doroteia Peixoto (Amigos da Montanha) no segundo lugar e Ana Moreira (Grupo Mirandela a Correr) na terceira posição.

Meia Maratona das Cantarinhas regressa em 2023

Na corrida dos 10 quilómetros, Abdelkarim Ezzouhti (Stade Olympique Arlésien) venceu em masculinos e Diana Fernandes (UD Várzea) em femininos.

Nos 5 quilómetros a vitória foi caseira. João Moreira, em masculinos, e Estefânia Tavares, em femininos, ambos do Ginásio Clube de Bragança, conseguiram o primeiro lugar no pódio.

A festa do atletismo fez-se também com as corridas jovens e uma caminhada. Em juvenis, o pódio foi dominado pela União Desportiva de Várzea com Lara Costa a vencer em femininos e João Bessa em femininos.

No escalão de iniciados, Luís Magno (Futebol Clube Vinhais) cortou a meta na primeira posição em masculinos e Mariana Moreira (UD Várzea) em femininos.

Em infantis, a vitória sorriu Leandro Pereira (UD Várzea) em masculinos e a Lara Couto (UD Várzea) em femininos.

Na categoria de Benjamins/Escolas, Margarida Mota (UD Várzea) e Tomás Soares (UD Várzea) venceram em femininos e masculinos, respectivamente.

De destacar ainda o espaço para o desporto adaptado e a participação dos atletas Eduardo Bacalhau, Paulo Araújo e Luís Gonçalves.

A Meia Maratona das Cantarinhas regressa em 2023. A garantia é de Carlos Fernandes, presidente do Ginásio Clube de Bragança, que quer solidificar a prova. “Esta prova é para solidificar. Foi um passo muito grande. As pessoas não fazem ideia da logística que exige esta prova. É um trabalho de meses. Para já queremos fazer crescer a prova e melhorar no que for necessário”.

A 1ª Meia Maratona das Cantarinhas foi organizada pelo Ginásio Clube de Bragança e contou com mais de 1400 atletas.

Fotos de Diogo Pinto