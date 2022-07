Rui Muga e José Carvalho no top 30 do Campeonato da Europa Off-Road

Portugal iniciou hoje a prestação no Campeonato da Europa Off-Road, ou corrida de montanha, que decorre em El Paso, Nas Canárias, até domingo, dia 3.

Na categoria Uphill (sempre a subir) competiram dois atletas do C.A. Macedo de Cavaleros. Rui Muga, bicampeão nacional de corrida de montanha, terminou no 25º lugar e José Carvalho ficou logo atrás na 26ª posição.

A melhor classificação dos atletas portugueses pertence a Paulo Gomes, que ficou no 21º lugar. Já Paulo Macedo terminou no 39º posto.

Somadas as prestações dos quatro atletas lusos, Portugal ficou no sétimo lugar por equipas em Uphill sénior.

Em femininos, Joana Sores terminou em 20º e Rosa Madureira foi 33ª.

Quanto a Carlos Lopes, também atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros, vai competir no domingo em Up and Down (sobe e desce) juntamente com Tiago Pereira, Marcelo Gonçalves e César Costa e os sub-20 Carolina Ribeiro e Miguel Gomes.

Foto de Federação Portuguesa de Atletismo