Rui Muga e Rosa Madureira vencem 1º Trail F´Liz em Vila Flor

Rui Muga, atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros, foi o vencedor do 1º Trail F´Liz, que se realizou em Vila Flor, no domingo. Muga venceu o trail longo, de 21 quilómetros, com o tempo de 01:21:32.

O pódio da geral foi dominado pelo C.A. Macedo de Cavaleiros já que na segunda posição ficou José Carvalho (01:21:40) e Carlos Lopes terminou no terceiro lugar (01:22:21).

Em femininos, Rosa Madureira, atleta do Marco 09, sétima da geral, foi a vencedora, seguida de Júlia Conceição (FC Penafiel) na segunda posição e a brigantina Lucinda Moreiras (Grupo Desportivo de Bragança) no terceiro lugar.

No trail curto, de 14 quilómetros, o mogadourense Pedro Rodrigues foi o vencedor, com o tempo de 00:55:53, seguido de Nuno Monteiro (Lobos do Brunheiro de Chaves) na segunda posição e Alírio Sebastião (Ginásio Clube de Bragança) no terceiro lugar.

O 1º Trail F´Liz foi organizado pelo Município de Vila Flor e contou com cerca de 120 atletas nas distâncias de 14 e 21 quilómetros.