Rui Muga já pensa no mundial na Tailândia

Depois de ter participação no Campeonato da Europa de Corrida de Montanha, em Julho, nas Canárias, Rui Muga já se prepara para o mundial, que, depois de ter sido adiado devido à covid-19, realiza-se no próximo mês de Novembro, entre os dias 3 e 6, na Tailândia.

O atleta natural de Mogadouro, que representa o C.A. Macedo de Cavaleiros, vai competir na categoria “Uphill” (sempre a subir), tal como o colega de equipa José Carvalho, que também está na lista dos pré-convocados para representar Portugal. Carlos Lopes, também do CAMC, também se perfila para ser chamado à equipa das quinas.

No Europeu, Rui Muga foi 25º classificado e Zé Carvalho terminou no 26º lugar. Quanto a Carlos Lopes foi 32º, o melhor português na categoria de “Up&Down” (sobe e desce).

Entretanto, o bicampeão nacional de Corrida de Montanha participa no próximo sábado, dia 20, na V Carrera de la Salud, que começa em São Martinho de Angueira, no concelho de Miranda do Douro, e termina em Alcanices, Espanha.