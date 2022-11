Rui Muga, José Carvalho e Carlos Lopes em bom nível no Mundial de Corrida de Montanha

Rui Muga e José Carvalho foram os primeiros atletas transmontanos a entrar em prova na vertente de subida (Uphill).

Muga obteve a melhor classificação no que diz respeito à prestação dos portugueses em, prova, foi 32º. O atleta, natural de Mogadouro, concluiu os nove quilómetros em 54m31s.

“Correu bem. O nível estava elevadíssimo e o percurso era duríssimo. A maior dificuldade foi o clima, pois estava muito calor e havia muita humidade”, disse Rui Muga ao Nordeste.

Seguiu-se José Carvalho, também do C.A. Macedo de Cavaleiros, no 33º lugar com o tempo de 54m57s. Quantos aos restantes portugueses, Paulo Macedo foi 43º, 58m58s, e Tiago Pereira terminou na 49ª posição, com 1h01m58s.

A prestação dos atletas nacionais colocou Portugal no nono lugar da competição, uma pestação “bastante positiva”, na opinião de Rui Muga.

Quanto à selecção de Itália foi a vencedora, seguida da Suíça, no segundo lugar, e a Espanha, no terceiro.

A nível individual, queniano Patrick Kipngeno, vencedor da prova Montemuro Vertical Run em 2022, sagrou-se campeão mundial, depois de cortar a meta em 46m51s.

Em femininos, Portugal fez-se representar pela madeirense Joana Soares, que terminou na 31.ª posição, com a marca de 1h05m02s. A vencedora foi a norte-americana Allie Mclaughlin, com o tempo de 55m15s. A selecção dos Estados Unidos da América venceu por equipas.

Já no domingo, Carlos Lopes, também atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros, representou Portugal na vertente sobre e desce (Up and Down). O vilarealense terminou a prova no 41º lugar.

Foto de FPA