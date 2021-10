Rui Muga sagra-se campeão nacional de corrida de montanha

A última vez que Rui Muga venceu o nacional foi em 2014 e seis anos depois repete o feito. “Foi uma prova muito bem disputada. Estava num lote de oito atletas em que qualquer um podia ser campeão. A vitória acabou por me sorrir”, disse o atleta.

A conquista do campeonato garante praticamente a presença de Rui Muga no Campeonato do Mundo de Corrida de Montanha, em Fevereiro de 2022, na Tailândia, mas a lista de convocados da Selecção Nacional só será conhecida em Novembro.

Ao título individual, Muga juntou a vitória colectiva. A Associação Jovens Activos Mogadourenses é campeã nacional por equipas e para isso também contribuiu o segundo lugar de José Carvalho e o sexto de Carlos Lopes.