Rui Muga vence 3ª edição da Rampa de S. Gens

O campeão nacional de corrida de montanha venceu, ontem, a 3ª edição da Rampa de S. Gens, em Castelo de Paiva.

O atleta da Associação Jovens Activos Mogadourenses (AJAM) concluiu o percurso de 904 metros em 4m22s, batendo o seu anterior recorde nesta corrida de 4m24s.

Em lugares de pódio, na segunda posição, ficou José Carvalho, também da AJAM, com o tempo de 4m37s.

Tanto Rui Muga como José Carvalho terão realizado a última prova com a camisola da AJAM. A partir do dia 1 de Novembro são oficialmente atletas do C.A. Macedo de Cavaleiros, ambos já foram apresentados pelo clube macedense, tal como Carlos Lopes, Nuno Pereira e Ilídio Moreiras.

Na 3ª edição da Rampa de S. Gens destacou-se ainda Rosa Madureira. A atleta do Marco 09 venceu em femininos pela segunda vez.

A prova foi organizada pelo Grupo Desportivo de Castelo de Paiva e ADC J. Clarj, em parceria com a Câmara Municipal de Castelo de Paiva e Junta de Freguesia de Santa Maria de Sardoura, e contou com meia centena de participantes.

Foto de O Paivense