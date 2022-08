Rui Muga vence Carrera de la Salud

Rui Muga continua a somar vitórias. O aleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, bicampeão nacional de corrida de montanha, venceu, este sábado, a V Carrera de la Salud, que começou em São Martinho de Angueira, no concelho de Miranda do Douro, e terminou em Espanha, e Alcanices.

Muga terminou o percurso de oito quilómetros em 0:30:46, seguido do espanhol Miguel Gutierrez no segundo lugar e do colega de equipa Daniel Cruz, que foi terceiro classificado.

No top 10 da competição destacam-se mais dois portugueses, César Pinto, atleta do Ginásio Clube de Bragança, no nono lugar e Tiago Valente, do C.A. Macedo de Cavaleiros, na décima posição.

Em femininos, Rosária Sebastião do Ginásio Clube de Bragança subiu ao segundo lugar do pódio. Na primeira posição ficou a espanhola Ana Piñeiro e no terceiro posto Suzana Blanco do CD Valer.

Terminaram a V Carreara de la Salud, organizada pelo ClubRunning, 75 aletas portugueses e espanhóis.

Foto de Opiníon de Zamora