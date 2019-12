Rui Pedro Silva e Daniela Cunha vencem I São Silvestre de Mogadouro

Cerca de 180 atletas, em representação de 30 clubes, aqueceram a noite de sábado, em Mogadouro, com a tradicional Corrida de São Silvestre. Foi a primeira edição da prova em Terras de Trindade Coelho e contou com a ‘nata’ do atletismo nacional.

A começar com o vencedor, Rui Pedro Silva. O atleta do Sporting CP terminou o percurso de 10 km em 29 minutos e 6 segundos. “Eu vinha com o objectivo de vencer. Pensei que o percurso seria mais duro mas até era bastante rápido”, disse o atleta dos leões, que se prepara para as próximas Corridas de São Silvestre, nomeadamente a do Porto que já venceu oito vezes.

Em femininos, Daniela Cunha venceu em Mogadouro. A antiga atleta do Sporting terminou a prova em 34 minutos e 9 segundos e promete voltar em 2020. “Gostei muito do percurso. Para além de ser, praticamente, plano é um percurso lindíssimo, com o público a apoiar e uma iluminação de natal que nos deu mais entusiasmo. Para o ano espero estar aqui novamente”.

A correr em casa esteve Rui Muga. O atleta do Clube Académico de Mogadouro realizou a primeira prova após o Mundial de Corrida de Montanha na Argentina, em Novembro. “Hoje tinha que estar aqui. Depois do mundial fiquei com algumas mazelas e estou a começar a ganhar forma. A prova correu-me bem e fui vencido pelo Rui Pedro Silva, atleta olímpico, e o Paulinho, que veio de propósito da Madeira para esta prova”, referiu Muga.

Por categorias, no que diz respeito aos atletas do distrito de Bragança, José Carvalho (Clube Académico de Mogadouro) foi segundo em veteranos M40 e Pedro Rodrigues (CA Mogadouro) ficou na terceira posição.

Em veteranos M50 Carlos Carneiro (A.R. Alfandeguense) foi segundo classificado e Eduardo Medeiros (Grupo Desportivo de Bragança) ficou na terceira posição em veteranos M60.

Em femininos destaque para a vitória de Lucinda Moreiras (G.D. Bragança) em veteranas F50.

Joana Silva, vereadora do desporto do Município de Mogadouro, que organizou o evento, deixou a garantia de manter a prova em 2020. “Surpreendeu-nos a vinda de atletas com nome na modalidade, muitos são atletas olímpicos, e, por isso, é uma aposta para manter”, afirmou.

Sporting CP, SC Braga, UD Várzea, FC Penafiel ou Clube Desportivo de Leomil foram alguns dos cerca de 30 clubes que participaram na I Corrida de São Silvestre de Mogadouro.