Rui Pires a cem por cento após longa paragem por lesão

Rui Pires garante estar bem e na máxima força para a temporada 2020/2021. O jogador do Troyes esteve afastado dos relvados cerca de oito meses, após uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho direito na recta final do jogo com o Sochaux, no dia 30 de Novembro, e teve mesmo que ser operado.

O jovem jogador regressou aos treinos, condicionados, em Maio deste ano. Foi um processo complicado para o médio de 22 anos. “Nós, jogadores, não estamos habituados a estar tanto tempo parados e a este tipo de lesões. Mas, a partir do momento que estas coisas acontecem temos que nos concentrar na recuperação e voltar na melhor forma possível”, disse.

Rui Pires cumpriu praticamente todo o processo de recuperação em Portugal e há cerca de dois meses regressou a França.

O mirandelense chegou ao Troyes, emblema da 2ª Liga francesa, na temporada passada e quer subir à 1ª Liga francesa, um objectivo que foi travado pela pandemia da Covid-19. “A minha equipa tem lutado sempre para subir, infelizmente, por causa da pandemia, na época passada a federação não permitiu a realização do play-off de subida. Neste momento vamos tentar fazer uma época como anterior e se Deus quiser vamos conseguir a subida”.

E com o coronavírus a condicionar o trabalho das equipas os jogadores são constantemente testados. Rui Pires conta que já realizou cerca de uma dezena de testes no regresso aos treinos e que em França “não há tantos cuidados como em Portugal”.

Antes de representar o Troyes, Rui Pires jogou no F.C. Porto, nas camadas jovens que na equipa B. O médio iniciou o seu percurso no S.C. Mirandela.