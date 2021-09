Rui Rio apoia candidatos autárquicos em Mirandela, Macedo e Miranda mas sem discursos

Durante a manhã, marcou presença numa arruada em Mirandela, apoiando o candidato social-democrata Duarte Travanca. No entanto, o presidente do partido não prestou declarações à comunicação social, por querer fazer um dia de campanha discreta, sem barulho, nem música, por ser o terceiro dia de luto pelo falecimento do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. A comitiva, com algumas dezenas de apoiantes, passou por algumas lojas comerciais da cidade e pelo mercado municipal, em contacto com a população e comerciantes. Mesmo nestas circunstâncias, o candidato Duarte Travanca entendeu que a visita do presidente do PSD foi “importante”, por entender que contar com a presença do líder do partido “é um privilégio”, porque “é um factor de agregação”, “vem fazer crescer ainda mais a onda que está cada vez mais forte”. O candidato faz ainda um balanço positivo da pré-campanha e garante que “a mobilização tem sido excelente”. “A onda está a crescer, temos sentido muito apoiados e acarinhados e tudo vai no sentido que estamos muito fortes e que vamos ganhar a autarquia”, afirmou. Ainda durante a manhã, Rui Rio seguiu para uma acção de pré-campanha em Macedo de Cavaleiros, que decorreu nos mesmos moldes, para apoiar a candidatura de Nuno Morais, que concorre pela coligação PSD/CDS-PP, que entende que estas acções são “um reconhecimento da estrutura nacional do partido a todo o trabalho que feito”. “Representa ainda todo o apoio que o Dr. Rui Rio dá ao concelho e à nossa candidatura, o que muito nos alegra e dignifica. Sentimos cada vez mais força para lutar por este concelho”, sublinhou. O Secretário-Geral e coordenador autárquico do PSD, José Silvano, explicou que o partido “definiu como objectivo ganhar mais câmaras ao Partido Socialista”. “Temos um roteiro de campanha eleitoral que identifica os locais onde consideramos ter sérias hipóteses de ganhar a Câmara ao PS, por isso, estamos a percorrer esses concelhos”, esclareceu ainda. Já ao final da tarde o líder do PSD passou por Miranda do Douro para uma arruada com a candidata do partido à câmara local, Helena Barril.