Rui Teixeira e Rosa Madureira vencem Corrida da Liberdade em Macedo

Rui Teixeira foi o vencedor da 4ª edição da Corrida da Liberdade, em Macedo de Cavaleiros. O atleta do Sporting CP cortou a meta na primeira posição, com o tempo de 00:31:12.

Na segunda posição ficou Rui Muga do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, a 20 segundos de Rui Teixeira.

O pódio em masculinos fechou com Carlos Lopes, também do C.A. Macedo de Cavaleiros.

No sector feminino, Rosa Madureira continua a dar cartas no atletismo e impôs-se á restante concorrência. A atleta do Marco 09 foi primeira classificada com o tempo de 00:38:58.

Logo atrás ficou Susana Vilela, do C+S Lavra, na segunda posição e destaque para a brigantina Lucinda Moreiras que terminou no terceiro lugar. A atleta do Grupo Desportivo de Bragança é presença assídua na prova e uma das referências no atletismo distrital.

A nível colectivo, a vitória sorriu ao Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros. O Ginásio Clube de Bragança ficou na segunda posição e a Associação Recreativa Alfandeguense terminou no terceiro lugar.

A 4ª edição da Corrida da Liberdade pontuou para o Campeonato Distrital de Estrada da Associação de Atletismo de Bragança e contou com 95 participantes.

Foto de Associação Atletismo de Bragança