Rui Teixeira e Susana Vilela vencem II Corrida do Foral

Vinhais foi palco, este domingo, da II Corrida do Foral, a última do Campeonato Distrital de Estrada da Associação de Atletismo de Bragança.

Rui Teixeira destacou-se o sector masculino. O atleta do Sporting CP venceu a prova de 10 quilómetros, com o tempo de 33 minutos e 6 segundos.

O pódio ficou completo com Rui Muga, vencedor da primeira edição, no segundo lugar, a 33 segundos do atleta leonino, e Ricardo Queirós (CD Feirense) no terceiro posto.

Em femininos Susana Vilela (C+S Lavra) terminou na primeira posição e foi nona na geral, com a marca de 42 minutos e 6 segundos.

Lucinda Moreira, atleta do Grupo Desportivo de Bragança, foi a segunda senhora a cortar a meta e Ana Moreira (Grupo Mirandela a Correr) terminou no terceiro lugar.

Nos escalões mais novos, Gabriela Pinto venceu em benjamins femininos e Lourenço Silva (F.C. Vinhais) em benjamins masculinos.

E infantis, a vitória foi para Ana Magno (F.C. Vinhais) e Tiago Estróia em femininos e masculinos, respectivamente.

Por último, em iniciados, Luís Magno (F.C. Vinhais) foi o mais rápido em masculinos e Ana Gonçalves em femininos.

A prova pontuou ainda para o Campeonato de Portugal de Estada da ANDDI com vitória de Cristiano Magalhães (Casa do Povo de Mangualde) em masculinos e Joana Campos (C.A. Póvoa de Varzim) em femininos.

Foto de Município de Vinhais