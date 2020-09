Rural Castanea e Feira Internacional do Norte canceladas por causa da pandemia

A Rural Castanea, em Vinhais, e a Feira Internacional do Norte – Norcaça, Norpesca e Norcastanha, em Bragança, não se vão realizar. O anúncio foi feito, na semana passada, pelas autarquias que as organizam. Uma decisão pouco surpreendente já porque no começo do mês de Setembro a Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes havia anunciado que os eventos nos nove concelhos estariam cancelados até final do mês de Novembro, devido à pandemia. Apesar de tudo, a décima quinta edição da Rural Castanea, que decorreria no final do próximo mês, não deverá pôr em causa o escoamento da castanha já que a feira, segundo o presidente da câmara de Vinhais, Luís Fernandes, “não é o veículo que serve para vender o produto”. O concelho é dos maiores produtores de castanha do país. O negócio ligado ao fruto de outono rende, anualmente, 15 a 20 milhões de euros, sendo que a produção chega, habitualmente, às 15 mil toneladas. Ainda que o negócio da castanha não deva sentir efeitos negativos, Luís Fernandes lamenta que a feira não se faça, uma vez que, além de promover o território, trazia lucro ao concelho. “A nível da restauração e alojamento local estamos a falar de prejuízos significativos”, assinalou o presidente sobre a feira que ali leva, anualmente, cerca de 50 mil pessoas. Cancelada foi também a Feira Internacional do Norte – Norcaça, Norpesca e Norcastanha 2020. O certame de Bragança deveria decorrer entre 29 de Outubro e 1 de Novembro. Hernâni Dias, presidente da câmara de Bragança, esperando que em 2021 estejam reunidas as condições necessárias e que se encontrem ultrapassadas todas as adversidades de saúde pública, vincou estar-se numa altura em que “há condições muito rígidas para se conseguir determinado tipo de eventos” e por isso foi decidiu tomar esta decisão para ninguém ser colocado em “risco desnecessário”. “É um evento que tem muitas actividades e muitas delas decorrem em espaço fechado e com muita proximidade entre as pessoas. Seria uma atitude pouco sensata”, explicou ainda. O autarca de Bragança reportou-se também a outros eventos, que deveriam decorrer nos próximos tempos, com importância para o concelho. Sobre “Bragança Terra Natal e de Sonhos”, que normalmente decorre entre 1 de Dezembro e o Dia de Reis, Hernâni Dias avançou que se está a “avaliar tudo” uma vez que, a nível da CIM-TTM, a cada dois meses é definido um planeamento.