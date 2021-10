Sandra Cabral vence em Espanha

Sandra Cabral participou, no sábado, no II BTT Pellejera-Villarramiel 2021, em Espanha, e subiu ao lugar mais alto do pódio em femininos.

A atleta do Ginásio Clube de Bragança competiu na prova de 47 quilómetros, terminando no 19º lugar da classificação geral e no primeiro no sector feminino. A brigantina completou o percurso em 2h02m30s.

O pódio ficou completo com Rueda Carbajo (Avibike), na segunda posição, e Gutierrez Merino, na terceira.

Sandra Cabral era a única betetista portuguesa em prova, que contou no total com 74 participantes.