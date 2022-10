Sandra Cabral vence em Olmedo

O Ginásio Clube de Bragança dá cartas no atletismo mas também se destaca no BTT. Desta vez com Sandra Cabral, treinadora do emblema brigantino, que venceu, no domingo, a I Marcha el Caballero de Olmedo, e Valladolid.

Sandra Cabral participou na rota curta, de 42 quilómetros, e venceu em femininos com o tempo de 02:04:08 horas. Na classificação geral, a brigantina terminou no 16º lugar.

Também participou Hélder Fonseca em representação do GCB que concluiu a prova na 17ª posição. Em masculinos, o vencedor foi Maxi de Frutos Serna da Triatlon Rioseco.

A I Marcha el Caballero de Olmedo contou ainda com a rota longa, de 73 quilómetros. NO total participaram cerca de 150 betetistas.

Ainda por Espanha, mas no atletismo, João Paulo Silva representou o Ginásio Clube de Bragança na XI Media Maraton Popular Ciudad Real. O atleta brigantino terminou a prova no 334º lugar, com o tempo de 01:56:06 , num total de 611 participantes.

Quanto a Carla Videira competiu na VII Diez Mil Popular de Ciudad Real e concluiu a prova na posição 221 com o tempo de 00:59:38, num total de 270 participantes.

Foto de GCB