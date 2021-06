Sandro, Daniel e Samuel terminam participação na Taça de Portugal de Ciclismo de Juniores

O fim-de-semana foi de dupla corrida com a terceira prova realizada no sábado, o 18º Circuito da Palmeira/Prémio Peixoto Alves, com partida e chegada no Kartódromo de Braga e a quarta e última prova, realizada no domingo, o Prémio Cidade de Penafiel.

Sandro Teixeira, ciclista natural de Mogadouro, terminou a prova de sábado, de 92,6 quilómetros, no 16º lugar. “No sábado correu muito bem. Respondi a muitos ataques durante toda a prova. A 10 quilómetros da meta entrei numa fuga com cerca de 20 ciclistas e consegui terminar no 16º lugar”, referiu o mogadourense.

No domingo, Sandro Teixeira esteve envolvido numa queda ao quilómetro 50 e como um azar nunca vem só teve um furo cinco quilómetros depois. “Ainda consegui entrar no pelotão e acabei no 32º lugar. Não era o resultado que pretendia, mas depois dos azares não foi mau”.

Já Daniel Fernandes, natural de Argozelo, conseguiu o 53º lugar em Braga e o 51º em Penafiel. O jovem ciclista faz um balanço positivo da sua estreia na Taça de Portugal, independentemente do resultado.

“Foi uma prova bastante dura devido ao seu percurso, mas senti-me muito bem. Fiz a maior parte da prova na frente a puxar pelo pelotão onde rolavam também os meus colegas de equipa Samuel Pires e Sandro Teixeira, infelizmente não conseguimos apanhar a fuga que chegou à meta com bastantes atletas. Mas, estou contente com o meu rendimento e sinto-me mais forte prova após prova”.

Quanto a Samuel Pires, ciclista de Torre de Dona Chama, concluiu o 18º Circuito da Palmeira/Prémio Peixoto Alves, no sábado, na 68ª posição e não classificou no Prémio Cidade de Penafiel.