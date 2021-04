Sandro Teixeira iniciou a temporada na Taça de Portugal de Juniores

A cidade de Anadia foi palco, este domingo, da primeira prova pontuável para a Taça de Portugal de Juniores, o Circuito CAR Anadia.

Sandro Teixeira, ciclista natural de Mogadouro, participou na estirada de 98,8 quilómetros em representação da Academia de Ciclismo Capital do Móvel, de Paços de Ferreira.

O mogadourense terminou no 38º lugar, completando o circuito em 02:23:06, depois de várias tentativas de fuga. “Pode-se dizer que correu bem. Entrei em fuga com mais dois atletas logo ao quilómetro zero, depois fui absorvido pelo pelotão. No decorrer da prova tentei entrar em bastantes fugas, mas todas sem sucesso. Depois mantive-me no pelotão até ao final da prova. Senti-me bem, mas ainda há muito para melhorar”, contou o ciclista ao Nordeste.

Esta foi a primeira prova da temporada de Sandro Teixeira. O mogadourense regressa à estrada no dia 1 de Maio para participar no “Troféu Cidade de Fafe”.

Quanto ao Circuito CAR Anadia contou com cerca de 60 ciclistas. António Morgado (Bairrada) subiu ao lugar mais alto do pódio, depois de cortar a meta isolado. Lucas Lopes (Póvoa de Varzim/CDC Navais) ficou na segunda posição e Diogo Pinto (Academia Joaquim Agostinho / CYR/UDO) na terceira.