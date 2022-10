Santo Cristo eliminado da Taça de Portugal de Futsal Feminino

A Associação Recreativa do Santo Cristo perdeu, este sábado, na recepção ao Vila Marim, na primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal Feminino.

A equipa visitante marcou primeiro aos 11 minutos com a assinatura de Sara Gomes e ainda antes do intervalo, aos 18’, Larissa Almeida conseguiu igualar, deixando a partida em aberto para a segunda metade.

Mas, foi a equipa vilarealense que mostrou mais pontaria e carimbou a vitória. Daniela Oliveira fez o 1-2 aos 31 minutos e Sara Gomes fixou o resultado em 1-3 aos 39’, um resultado que garantiu ao Vila Marim a passagem à segunda ronda da Taça de Portugal de Futsal Feminino.

As duas equipas viram agora as atenções para o Campeonato Inter-Distrital. No dia 22 de Outubro, o Santo Cristo joga fora com a ACD Santo Estêvão e o Vila Marim recebe o Abambres.