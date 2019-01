Santos Mártires arrecadam segundo lugar no Regional Norte Indoor de ParaHóquei

Esta foi a segunda vez que a cidade de Valpaços recebeu a competição que contou com a participação de sete equipas, num total de 35 atletas.

A equipa vencedora foi a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde com nove pontos e a APPACDM Mirandela ficou no terceiro lugar com três pontos.

A iniciativa foi organizada pela ANDDI Portugal, Federação Portuguesa de Hóquei em parceria com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Valpaços (APPACDM), contando com o apoio da Câmara de Valpaços, Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Entretanto, no próximo dia 28 de Fevereiro a cidade de Mirandela recebe um Torneio de Futsal da ANDDI que vai servir de qualificação para o campeonato nacional.