São Silvestre de Mogadouro regressa no sábado com cerca de 250 aletas

Com o aproximar do final do ano multiplicam-se as tradicionais Corridas de São Silvestre. A de Mogadouro está agendada para o próximo sábado, dia 10, e conta com cerca de 250 participantes de vários pontos do país e também das ilhas.

A segunda edição é organizada pelo município e vai contar com os atletas de recém-formada Escola Municipal de Atletismo. “Além de todo o enquadramento do atletismo, de dinamizar a vila, da época natalícia e por ser carismático, este ano temos o acréscimo de participarem os atletas da Escola Municipal de Atletismo”, destacou Márcia Barros, vereador do desporto da Câmara Municipal de Mogadouro.

O número previsto de atletas, 250, corresponde às expectativas da autarquia, numa altura já de férias para muitos e de noites muito frias no nordeste transmontano. “É mais ou menos o número que esperávamos, até porque nesta altura do ano algumas famílias já começam a rumar para férias. Depois o frio e a altura do ano em que se realiza pode ser desafiantes para alguns mas pode demover alguns os que não são federados. Parece-nos um número equilibrado”.

A primeira Corrida de São Silvestre de Mogadouro realizou-se em 2010 com vitória de Rui Pedro Silva, em masculinos, e Daniela Cunha, em femininos.

Este ano a prova, de 10 quilómetros, vai para a estrada no sábado, dia 10, com início às 19h00. O valor total dos prémios é de cinco mil euros.