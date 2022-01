SC Braga quebra ciclo vitorioso do Académico de Bragança

A equipa brigantina começou por acertar calendário, ontem, frente ao SVR Benfica, em jogo da jornada 12 do Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga, com uma vitória por 1-3.

O resultado foi melhor que a exibição, na opinião do técnico, Pedro Jacinto. “Foi um jogo bem disputado. Não fizemos uma exibição brilhante, mas conseguimos vencer com algum esforço”.

Já este sábado, o CAB viajou até Braga na jornada 13 do Inter-Regional onde perdeu por 1-3. Um resultado que quebrou o ciclo vitorioso das brigantinas, depois de seis triunfos consecutivos. “Entrámos mal no primeiro set, no segundo mostrámos a nossa capacidade ao vencer por 15-25, o terceiro foi decidido nas diferenças 27-25, no quarto acabámos por quebrar e não conseguimos trazer a vitória para Bragança”, referiu o treinador.

A uma jornada do final da fase regional, Pedro Jacinto dá nota positiva ao trabalho das suas atletas. “Falta um jogo para terminar esta fase e estamos satisfeitos com a exibição das nossas atletas”, frisou.

O CAB é terceiro classificado, com 24 pontos, e na última jornada, marcada para o dia 5 de Fevereiro, joga em casa com o CARTaipense.