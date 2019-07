S.C. Mirandela apresenta-se aos sócios a 4 de Agosto

Os alvinegros também já avançaram a data de apresentação aos sócios, 4 de Agosto, e ao que tudo indica será frente a uma formação da 2ª Liga.

Para já a formação da cidade do Tua conta com oito caras novas: Duarte Encarnação, Gonçalo Castro, Tiago Coelho, Luan Oliveira, Francisco Pacheco, Felipe Borges, Bosingwa, Rafael Amoroso e Celso Hamadi.

Quanto ao primeiro jogo de preparação do Mirandela está marcado para 20 de Julho, fora de casa, frente ao Montalegre, segue-se a recepção ao G.D. Bragança (24), a deslocação a Vila Real (27) e o jogo em casa com o Montalegre (31). A 7 de Agosto a equipa alvinegra volta a defrontar o Vila Real, no dia seguinte recebe o Carção e no dia 10 joga fora com o GDB.

O Campeonato de Portugal tem pontapé de saída agendado para o dia 18 de Agosto.