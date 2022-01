S.C. Mirandela assina protocolo com academia de futebol dos Camarões

Nos próximos três anos, a academia de futebol vai integrar jogadores no S.C. Mirandela com o objectivo de potenciar o seu valor.

“É um protocolo que já há algum tempo temos vindo a desenvolver. Durante três anos a academia pode colocar aqui dois os três jogadores no Mirandela. Numa primeira fase vêm à experiência e se o treinador entender que tem qualidade podem ficar”, explicou Carlos Correia, presidente do S.C. Mirandela.

Para o líder dos mirandelenses é uma parceria “benéfica” pois para o clube os custos com os jogadores “são reduzidos”. “A academia assume a maior parte das despesas, como seguros entre outras, e numa futura venda ficam com a maior parte do valor, como é lógico”.

O protocolo com a Academia Douala tem como intermediário o médio Nana K. O jogador camaronês representou o Mirandela nas temporadas 2009/2010 e 2010/2011, seguiu-se as passagens por Freamunde, SC Salgueiros e SC Covilhã.

Entretanto, Nana K rumou ao Luxemburgo em 2016 onde se mantém. Depois de ter jogado no Jeunesse Canach, o médio representa actualmente o FC Syra Mensdorf.

Foto de SC Mirandela