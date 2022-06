S.C. Mirandela garante cinco renovações

André Irulegui começa a preparar a nova temporada e o plantel do S.C. Mirandela começa a ganhar forma.

Para a época 2022/2023, o técnico já tem garantida a continuidade de cinco jogadores: os argentinos Enzo, Parini e Gianluca; o médio Luís Amorim e o avançado Rui Ramos.

O defesa Gianluca vai assim para a terceira temporada a vestir a camisola do emblema mirandelense. Em duas temporadas, o jogador, de 26 anos, realizou meia centena de jogos.

Quanto a Diego Parini e Enzo vão para a segunda época ao serviço dos alvinegros.

Acertada está também a continuidade de Luís Amorim. Aos 22 anos prepara-se para somar a sexta época no plantel sénior do SCM. O médio chegou à equipa principal em 2017/2018 pela não do técnico Rui Borges.

Também já renovou o avançado Rui Ramos, de 19 anos, que na temporada anterior realizou três jogos no Campeonato de Portugal.

Nos trabalhos de pré-época vão participar os jovens João Riça e Euripedes Lino, os dois jogadores vão realizar a primeira época como seniores.

