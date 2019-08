SC Mirandela sofre derrota pesada na segunda jornada do Campeonato de Portugal

André Fontes colou a formação minhota em vantagem aos 7 minutos e César Antunes igualou aos 10’. Ainda antes do intervalo, o Berço chegou ao 2-1 através de um autogolo de Luan aos 33’.

A segunda metade foi fatal para os transmontanos que mostram sérias dificuldades, sobretudo, nos lances de bola parada.

O terceiro da turma da casa foi apontado por Halef Melo aos 74’, que aos 81’ bisou e fez o 4-1. E como um azar não vem só Tiago Coelho marcou na própria baliza e fixou o resultado em 5-1 para os locais.

Para encontrarmos uma derrota tão pesada do Mirandela fora de portas, no Campeonato de Portugal, temos que recuar até à época 2016/2017 em que os alvinegros perderam por 5-1 com o São Martinho.

Na próxima jornada, marcada para o dia 1 de Setembro, o Mirandela joga em casa com a AD Oliveirense.