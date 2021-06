SC Mirandela vence e termina primeira fase na liderança

A formação sub-15 do S.C. Mirandela terminou a primeira fase dos Encontros Regionais femininos com um triunfo por 0-3.

Núria Guedes inaugurou o marcador aos 9 minutos e Beatriz Gonçalves mostrou veia goleadora, mais uma vez, ao bisar no encontro (35’, 38’).

As alvinegras concluíram esta fase da competição na liderança, isolada, da série A, com 10 pontos, e invictas, somaram três vitórias e um empate. A equipa da cidade do Tua conseguiu ainda o melhor ataque, 12 golos marcados, e a melhor defesa, quatro golos sofridos.

Na próxima fase, que começa no dia 19 de Junho, o S.C. Mirandela recebe o GD Ilha, primeiro classificado da série B.

Foto de SC Mirandela