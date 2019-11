SC Mirandela vence no feminino

Em sub-14, as mirandelenses receberam e venceram a Diogo Cão, de Vila Real, por 7-4, num jogo a contar para a oitava jornada da segunda volta da competição. No próximo fim-de-semana, o SCM joga fora com o BC Vila Real.

Jornada bastante positiva também para as sub-16 que alcançaram um triunfo caseiro, 70-64, frente ao Carrapatosa, na terceira jornada da 1ª volta da segunda fase do Inter-Regional. O próximo adversários da equipa da cidade do Tua , no dia 30 de Novembro, é a ADCE Diogo Cão.

No sector masculino, a formação sénior saiu derrotada de Viana do Castelo, 85-62 com o CB Viana. A equipa de Paulo Diamantino ocupa a quinta posição com 11 pontos da série Norte A do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. O próximo encontro, no dia 30 de Novembro, é com o GDAS.

Os sub-16 também perderam, 32-71, com o BC Vila Real, na jornada 7 da segunda volta do Inter-Regional, e os sub-14 sofreram uma derrota por 31-55 com o Vila Pouca.

Quanto aos minis do emblema de Mirandela venceram o BC Vila Real por 46-41.